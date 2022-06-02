Politika

Irak Parlamentosu heyeti Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerine gidiyor

Irak Parlamentosu’ndan bir heyetin, Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerinde inceleme yapacağı bildirildi.
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kürdistan Irak Parlamentosu Kürdistan Bölgesi PKK tsk

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Segvan Sindi basına yaptığı açıklamada, 5 kişilik bir heyetin, PKK ile Türk ordusu arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle zarar gören Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerine ziyarette bulunacağını söyledi.

Sindi, heyetin, incelemelerini tamamladıktan sonra hazırlayacağı raporu parlamentoya sunacağını kaydetti.

PKK’nin sınır bölgelerindeki varlığı ve Türkiye’nin saldırıları nedeniyle Duhok’a bağlı 200’den fazla köy boşaltılmış durumda. Bölge sakinlerini bağ ve bahçelerini de geride bırakmak zorunda kaldı.

Çatışma ve bombardımanlar nedeniyle binlerce dönüm tarım arazisi ve orman da yok oldu.

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