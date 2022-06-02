İngiltere: Rusya Severodonetsk’in büyük kısmında kontrolü ele geçirdi

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İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Severodonetsk merkezine giden ana yol muhtemelen Ukrayna’nın kontrolünde kalmaya devam ediyor, ancak Rusya yoğun topçu saldırısı sayesinde istikrarlı kazanımlar elde etmeye devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, “Severodonetsk ile komşu Lysychansk kasabası ve Lyman. Her iki yerde de nehir hattı muhtemelen hala Ukrayna kuvvetleri tarafından kontrol ediliyor. Ukrayna kuvvetlerinin her iki yerde de mevcut köprüleri tahrip ediyor” denildi.

Donbas havzasındaki Lugansk bölgesinin Valisi Sergey Gayday ise dün yaptığı açıklamada, “Rus kuvvetleri artık Severodonetsk’in yüzde 80’ini kontrol ediyor” dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valery Zaluzhny, “En zor durum, düşmanın güçlerimizin mevzilerini ele geçirmeye çalıştığı Lugansk bölgesinde kaydedildi” diye konuştu.

Zaluzhny, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Düşman topçu bombardımanı açısından harekat üstünlüğüne sahip. Bu, güçlerimizin NATO’nun elindeki silahlar gibi silahların kullanımına mümkün olduğunca çabuk geçmesi sorununu gündeme getiriyor. Bu hayat kurtaracak” dedi.

Ukrayna, ABD Başkanı Joe Biden tarafından vaat edilen ve sahadaki güç dengesini değiştirecek olan gelişmiş füzeleri elde etmeyi bekliyor.