Politika

Avustralya’da rekor: 13 kadın bakan göreve başladı

Avustralya'nın yeni hükümetinde ilk Müslüman kadın da dahil olmak üzere 13 kadın bakan yemin ederek göreve başlamasıyla ülke tarihinde tarihinde kadın bakan sayısı rekora ulaştı.
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HABER MERKEZİ

Avustralya'nın yeni hükümetinde, ilk Müslüman kadın da dahil olmak üzere 13 kadın bakan yemin etti. Böylelikle, Avustralya hükümeti tarihinde kadın bakan sayısı rekora ulaştı.

Başkent Canberra'da Genel Vali David Hurley tarafından düzenlenen tören, yeni Başbakan Anthony Albanese'nin seçim zaferinden 11 gün sonra gerçekleşti.

Albanese Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Avustralya kadar çeşitliliğe sahip kapsayıcı bir hükümete liderlik etmekten gurur duyuyorum. Tüm yeni İşçi Partisi üyeleri hoş geldiniz" dedi.

Anne Aly, Avustralya'nın ilk kadın Müslüman bakanı olurken, Ed Husic Kabine'de görev yapan ilk Müslüman oldu.

Linda Burney ise 'Yerli İşleri' bakanı olarak görev yapan ilk kadın oldu.

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