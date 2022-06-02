Başbakan Mesrur Barzani'den otizmli çocuklarla ilgili talimat

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, hükümetin otizmli çocuklara ve ailelerine karşı sorumluluğu kapsamında Başbakan Mesrur Barzani’nin otizmli çocukların tetkik ve tedavilerinin ücretsiz yapılması talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada tüm otizmli çocukların sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmesi için gerekli çalışmaların koordineli olarak yapılması konusunda Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlıklarının görevlendirildiği kaydedildi.

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Umut Otizm Derneği'ne göre, Kürdistan Bölgesi'nde en az 3.000 otizmli kişi var.