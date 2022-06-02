İsveç’ten Ukrayna’ya yeni askeri yardım

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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, söz konusu yardımı Twitter hesabından duyurarak, Ukrayna'ya 4 destek paketini içeren yardım yapılacağını söyledi.

“İsveç, Ukrayna'ya gemisavar füzeleri, tanksavar silahları ve mühimmat dahil 12,7 mm uçaksavar gönderecek” diyen Linde “Bu 4 destek paketini içeren yardım, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yapılan mali katkıyı da içermektedir. Yardımın toplam tutarı 95 milyon avrodan fazla. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı durmalı” ifadelerini kullandı.

İsveç hükümeti, 25 Mayıs'ta Ukrayna'ya yeni askeri yardım göndereceğini duyurmuştu. Ukrayna'ya yüksek oranda askeri destek verileceği, gizlilik nedeniyle desteğin mahiyetinin açıklanmayacağı bilgisi verilmişti.

İsveç, Ukrayna'ya daha önce 5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask ve 135 bin askere yetecek hazır gıda göndermişti.