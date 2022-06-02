Politika

İsveç’ten Ukrayna’ya yeni askeri yardım

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Ukrayna'ya yaklaşık 95 milyon euro tutarında yeni askeri yardım yapılacağını açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya İsveç Ukrayna askeri yardım

HABER MERKEZİ

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, söz konusu yardımı Twitter hesabından duyurarak, Ukrayna'ya 4 destek paketini içeren yardım yapılacağını söyledi.

“İsveç, Ukrayna'ya gemisavar füzeleri, tanksavar silahları ve mühimmat dahil 12,7 mm uçaksavar gönderecek” diyen Linde “Bu 4 destek paketini içeren yardım, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yapılan mali katkıyı da içermektedir. Yardımın toplam tutarı 95 milyon avrodan fazla. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı durmalı” ifadelerini kullandı.

İsveç hükümeti, 25 Mayıs'ta Ukrayna'ya yeni askeri yardım göndereceğini duyurmuştu. Ukrayna'ya yüksek oranda askeri destek verileceği, gizlilik nedeniyle desteğin mahiyetinin açıklanmayacağı bilgisi verilmişti.

İsveç, Ukrayna'ya daha önce 5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask ve 135 bin askere yetecek hazır gıda göndermişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv