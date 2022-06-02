Politika

Başbakan: Kimse yasalardan üstün olamaz

Başbakan Mesrur Barzani, yasaların herkese eşit olarak uygulanması gerektiğini kaydederek, kimsenin yasalardan üstün olamayacağını söyledi.
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kürdistan Mesrur Barzani Reber Ahmed İçişleri Bakanlığı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İçişleri Bakanlığı’nda özel bir toplantıya başkanlık etti.

İçişleri Bakanı Reber Ahmed’in yanı sıra vali ve bağımsız idare yöneticilerinin katıldığı toplantıda, İçişleri Bakanlığı’nın projeleri ele alınırken, trafik, güvenlik ve Kürdistan Bölgesi halkının huzuruna yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Başbakan, İçişleri Bakanlığı’nın en başarılı bakanlıklardan biri olduğunu kaydederek, İçişleri Bakanlığı ve Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi’nin birlikte koordineli olarak çalıştığını ve bu sayede Kürdistan Bölgesi’nin güvenli olmayan bir bölgede güvenli bir yer olduğunu söyledi.

Yasaların herkese eşit olarak uygulanması gerektiğini ve kimsenin yasalardan üstün olamayacağını söyleyen Başbakan, yasalara aykırı davrananların cezalandırılmasında tereddüt edilmemesini istedi.

Başbakan, halkın yaşamını tehdit eden, kadına karşı şiddet uygulayan, uyuşturucu madde ticareti yapan ve Kürdistan toplumunun dengesini çökermeye çalışanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini bildirdi.

Trafik kazalarının arttığını kaydederek, trafik kullarına uymayan sürücülerin cezalandırılmasını talep eden Başbakan, resmi kurumlarda halkın en iyi şekilde karşılanması ve gerekli hizmetin sunulmasını istedi.

 

 

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