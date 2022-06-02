Rusya’dan Türkiye’nin olası Rojava operasyonuna ilişkin açıklama

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Türkiye'nin Rojava’ya yönelik olası operasyonuna ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Ankara'nın Suriye'de zaten sıkıntılı olan durumun tehlikeli bir şekilde kötüleşmesine yol açabilecek eylemlerden kaçınacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Zaharova, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin meşru hükümetinin rızası olmadan atılacak böylesi bir adım, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün doğrudan ihlali anlamına gelir ve bu, ülkede gerilimi daha da tırmandırır" dedi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada Zaharova ayrıca, "Ankara'nın Suriye'de zaten zor durumda olan durumun tehlikeli bir şekilde bozulmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınacağını umuyoruz. Aynı zamanda, Suriye'nin sınır bölgelerinden kaynaklanan Türkiye'nin ulusal güvenliğe yönelik tehditlerle bağlantılı olarak Ankara'nın endişelerini anlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Çarşamba günü bu konuda değerlendirme yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'yi Rojava’ya operasyon planları konusunda uyarmış, bunun DAİŞ’le mücadeleye zarar vereceğini söylemişti.

Operasyonun bölgede kötü niyetli aktörlere istikrarsızlığı kendi amaçları doğrultusunda kullanma fırsatı vereceğini söyleyen Blinken, "Endişemiz, yeni bir saldırının bölgedeki istikrarı baltalayacağıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) de Türkiye'nin olası yeni askeri operasyonunun “insani bir krize neden olacağı ve DAİŞ karşıtı mücadeleyi baltalayacağı” uyarısında bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Suriye'da 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz" sözleriyleyeni bir askeri operasyonun sinyallerini vermişti.