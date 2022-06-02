Ukrayna: Rusya bizden çaldığı buğdayları Suriye’ye gönderdi

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Ukrayna’nın Beyrut Büyükelçiliği tarafından bugün Reuters’a yapılan açıklamada, Mayıs ayı sonlarında Suriye’nin ana deniz limanı Lazkiye’ye demirleyen Rus bandıralı Matros Pozynich isimli bir geminin taşıdığı yükün bu sevkiyatlar arasında olduğu belirtildi.

Büyükelçilik, Ukrayna kolluk kuvvetlerine atıfta bulunarak, Matros Pozynich’teki tahılın, Rus kuvvetleri tarafından yeni işgal edilen bölgelerdeki Ukrayna depolama tesislerinden çalındığını iddia etti.

Büyükelçiliğin açıklamasında, “Buğday, Ukrayna’nın üç bölgesinden gelen buğdayı tek bir partide birleştiren bir tesisten çalındı. Suriye makamlarıyla iletişim kurmaya çalışıldı ancak yanıt alınamadı. Bunlar suç eylemleridir” ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçilik, son üç ayda 100 bin tondan fazla ‘yağmalanmış’ Ukrayna buğdayının Suriye’ye ulaştığını belirtti. Ton başına 400 doları aşan küresel buğday fiyatları ile bu miktarın 40 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Ukrayna Tarım Bakanlığı geçen ay yaptığı açıklamada, ülkenin işgal altındaki bölgelerinden 500 bin ton buğdayın çalındığını bildirmişti.

Bakanlık, buğdayın başta Kharkiv, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden Rusya’ya veya Zaporijya ve Kherson bölgelerinden Kırım’a gönderildiğini kaydetmişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko ise, Interfax haber ajansına 25 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Rusya’nın Batı medyasında yer alan Ukrayna’dan buğday hırsızlığı yapıldığıyla ilgili haberleri reddettiğini söyleyerek, “Biz kimseden bir şey çalmıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak TASS haber ajansına göre, Rusya’nın Ukrayna’da kontrolü ele geçirdiği Kherson bölgesinde görevlendirdiği Askeri ve Sivil İdaresi Başkan Yardımcısı Kirill Strimosov, Kherson bölgesinin Rusya’ya buğday ihracatına başladığını bildirmişti.

Ukrayna geçtiğimiz ay, dünyanın en büyük buğday ithalatçısı olan Mısır’a, Kiev’e göre “Ukrayna’dan çalınan” tahıl yüklü bir Rus gemisini geri çevirdiği için teşekkür etmişti.