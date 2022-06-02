İsveç Başbakanı’ndan rest: İstifa ederim

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İsveç'te suç örgütü çetelerinin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle parlamentoda bulunan sağ partiler, Adalet ve İçişleri Bakanı Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi verdi.

Önergeye tepki gösteren Başbakan Magdalena Andesson, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Johansson hakkında verilen gensorunun kabul edilmesi durumunda istifa edeceğini söyledi.

Gensorunun arkasında olanları not ettiğini aktaran Andersson, "Hükümetim ve ben, tamamen toplumsal sorunlara odaklanıyoruz. İsveç'in artan suçlarla ilgili büyük bir sorunu var. Ortaya çıkan paralel yapılar ve şiddetin İsveç'in bir parçası haline geldiğinin farkındayım. Böyle bir ortamda bir bakanı güvensizliğe itmek sorumsuzluktur" ifadesini kullandı.

KONUNUN 12 HAZİRAN’DA PARLAMENTODA ELE ALINMASI BEKLENİYOR

İsveç'te parlamento seçimlerine 3 ay kaldığına işaret eden Andersson, çevrelerinde savaş bulunurken ülkeyi siyasi bir istikrarsızlığa itmenin sorumsuzluk olduğunu belirtti.

Aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin (SD) sunduğu gensoru önerisine ana muhalefet Muhafazakar Parti (M), Hristiyan Demokratlar Parti (DK) ve Liberal Parti (L) destek veriyor.

12 Haziran'da parlamentoda ele alınması beklenen gensoru önerisini hazırlayan SD Milletvekili Henrik Vinge, Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson'un suçla mücadelede yasaları sertleştirmediğini ve ülkenin çetelere teslim edildiğini savundu.