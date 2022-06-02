ABD Dini Özgürlükler Raporu: PKK, Şengallilerin evlerine dönüşüne engel

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkelerde dini özgürlüklerin durumunu mercek altına alan yıllık Dini Özgürlükler Raporu’nun sonuncusunu yayınladı.

2021 yılını kapsayan raporun Kürdistan Bölgesi ve Irak’la ilgili bölümünde, PKK ve Haşdi Şabi milislerinin Şengal’de bölge sakinleri için tehlike olduğu ve halkın evlerine dönüşüne engel teşkil ettiği belirtildi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşama curgu yapılan raporda, sadece Kürdistan Bölgesi’nde farklı dinlerin mensuplarına özgürlük tanındığı ve bu dinlerin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı’nda temsil edildiği bildirilirken, Irak’ta buna imkan tanınmadığı kaydedildi.

Bahailik dininin Kürdistan Bölgesi’nde resmi olarak tanındığını, bu dinin mensuplarının da Kürdistan Bölgesinde özgür olduğunun vurgulandığı raporda, Irak’ta ise bu dinin mensubu olmanın cezasının 10 yıl hapis olduğu ifade edildi.

Raporda, Kürdistan Bölgesi’ndeki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı’nda 8 dinin temsil edildiği kaydedilirken, bu dinlerin; İslam, Hristiyanlık, Ezidilik, Yahudilik, Sabiilik, Zerdeştilik, Yaresan/Kakeilik ve Bahailik olduğu bildirildi.

Şengal ve Ninova ovasında PKK ve Haşdi Şabi varlığının yanı sıra Türkiye’nin devam eden saldırıları nedeniyle bölge halkının tehlikede olduğunun kaydedildiği raporda, bu durumun, halkın evlerine dönmesine engel olduğu belirtildi.

PKK’nin sadece Ocak ve Mayıs ayları arasında yüzlerce Ezidi genci kaçırdığının bildirildiği raporda, Irak’ta halen 1 milyon 200 bin sığınmacının olduğu ve bunların çoğunluğunun Ninova, Duhok, Erbil, Süleymaniye ve Kerkük’te olduğu vurgulandı.

Kürdistan Bölgesi’nde en az 150 mensubu olup maddi gelirlerini belgelerle sunmaları ve İslami dinine karşı olmadıklarını ispatlamaları halinde resmi olarak her dine izin veriliyor.