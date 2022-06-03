Politika

Merkel, Rusya - Ukrayna savaşı ile ilgili ilk kez konuştu

Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel, Rusya’nın “saldırganlık savaşını” kınadı ve Ukrayna ile dayanışmanın önemine dikkat çekti.
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avrupa Angela Merkel Ukrayna destek Rusya

HABER MERKEZİ

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaklaşık altı ay sonra yaptığı ilk halka açık konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun “büyük bir kriz noktası” olduğunu söyledi.

Angela Merkel, Moskova'nın “barbarca saldırganlık savaşı” olarak nitelendirdiği olayı kınadı ve Kiev'e desteğini dile getirdi.

Merkel , “Rusya tarafından saldırıya uğrayan ve işgal edilen Ukrayna ile dayanışma içindeyim” dedi ve Ukraynalıların “meşru müdafaa hakkını” desteklediğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca , Sosyal Demokrat Olaf Scholz liderliğindeki mevcut Alman hükümetinin yanı sıra AB, ABD, NATO ve BM'nin bu çatışmayı "durdurmak" için gösterdiği "tüm çabaları" desteklediğini söyledi.

Eski Şansölye, bu çatışmanın dünya için yaratacağı sonuçları kimsenin gerçekten tahmin edemeyeceği konusunda uyardı.

AB içinde “birlik” çağrısında da bulunan Merkel, “Barışı ve özgürlüğü asla hafife almamalıyız” dedi.

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