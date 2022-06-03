11 ilde ‘HDK’ operasyonu: 42 gözaltı kararı

HABER MERKEZİ

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Tekirdağ merkezli 11 ilde HDK’ye yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Operasyonun Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İzmir, Muğla, İstanbul, Manisa, Bursa, Bingöl, Mardin ve Çanakkale’de belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştiği belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 42 kişi arasında Halkların Demokratik Partisi (HDP) MYK üyesi Emin Orhan, HDP’nin Tekirdağ il eş başkanı Hüseyin Güzel, Edirne il eş başkanı Melahat Çelik, Kırklareli il eş başkanı Yakup Aslan, Bingöl il eş başkanı Sadet Fırat ve HDP genel merkez dil ve kültür komisyonu üyesi Kenan Yıldız, Tekirdağ HDP eski il başkanları Ömer Güven ile Alev Ateş bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, operasyon sırasında HDK'nin İstanbul’da bulunan genel merkezinde dokümanlara ve dijitallere el konuldu.

GÖÇİZDER'E OPERASYON: 22 GÖZALTI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 5 ilde 28 kişinin adresi ile Göç İzleme Derneğinin (GÖÇİZDER) Şirinevler'deki binasına operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 kişinin gözaltına alındığı, 6 kişiyle ilgili ise arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.