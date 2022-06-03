TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 73,50 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık en yüksek artışlar sırasıyla, yüzde 107,62 ile ulaştırma, yüzde 91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 82,08 ile ev eşyası oldu.

TÜİK, Mayıs 2022'de 12 aylık tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yüzde 73,50 olarak gerçekleştiğini aktardı.

En düşük artış ise yüzde 19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı enflasyon ise yüzde 69,97 idi.

ENAG: ENFLASYON MAYIS AYINDA YILLIK YÜZDE 160,7 ARTTI

Öte yandan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Mayıs 2022'de 12 aylık tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yüzde 160 arttığını açıkladı.

ENAG'a göre TÜFE aylık bazda ise yüzde 5,46 arttı.

Bir grup akademisyen ve araştırma grubundan oluşan ENAG, aylık olarak kendi yaptığı enflasyon araştırmalarına dair sonuçları açıklıyor.

TÜİK tarafından açıklanan resmi verilere göre Mayıs ayı enflasyonu yüzde 73,5 olarak gerçekleşti.