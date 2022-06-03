Politika

Ukrayna: Severodonetsk’in merkezinde şiddetli çatışmalar sürüyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin doğusundaki Severodonetsk şehir merkezinde Rus ordusuyla çatışmaların devam ettiğini duyurdu.
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HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya 100 gün önce başlattığı savaşın sürdüğü Donetsk yönünde cephelerdeki son durum değerlendirildi.

Rus ordusunun Severodonetsk yönündeki Ukrayna Savunma Kuvvetlerinin mevzilerini ve Severodonetsk, Borovskoye, Ustinovka ve Lisiçansk ilçelerinde sivil altyapıyı bombalamaya devam ettiği duyuruldu.

Donetsk yönünde tüm hat boyunca çarpışmaların yaşandığı belirtilen açıklamada, Rus güçlerinin 10'dan fazla yerleşim birimleri yönünde kayıplar vermesinin ardından mevzilerine geri çekildiği ifade edildi.

Rus birliklerinde geciken rotasyon nedeniyle moralsizlik hakim olduğu kaydedildi.

Lugansk Bölgesindeki Popasnaya yönünde mevzilenen Rus ordusunun 150'nci motorlu tüfek tugayının en az yarısının önemli kayıp verdiği kaydedildi.

Son 24 saatte çatışma hattında Rusya'ya ait 5 tank, 3 topçu sistemi, 2 zırhlı araç ve 3 Orlan-10 tipi insansız hava aracının imha edildiği aktarıdı.

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı’nın istihbarat değerlendirmesinde, Rusya’nın Ukrayna’nın sanayi kenti Severodonetsk’in büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği bildirilmişti.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından dün Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Severodonetsk merkezine giden ana yol muhtemelen Ukrayna’nın kontrolünde kalmaya devam ediyor, ancak Rusya yoğun topçu saldırısı sayesinde istikrarlı kazanımlar elde etmeye devam ediyor” ifadeleri kullanılmıştı.

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