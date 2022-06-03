Politika

Zelenskiy: Zafer bizimdir

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırısıyla başlayan savaşta zaferin kendilerinin olacağını kaydetti.
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Volodimir Zelenskiy
Volodimir Zelenskiy
dünya Rusya Ukrayna savaş Volodimir Zelenskiy

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşının 100'üncü gününde yakın çalışma ekibini de arkasına alarak sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

"Ukrayna Halkın Hizmetkarı Parti Başkanı David Arakhamia burada, Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Andrey Ermak burada, Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak burada, Devlet Başkanı burada" diyen Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ekibimiz çok daha büyük. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri burada. En önemlisi insanımız, ülkemizin insanlarının burada olmasıdır. Yüz gündür Ukrayna'yı savunuyoruz. Zafer bizimdir."

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın üzerinden 100 gün geçti.

Putin, 24 Şubat'ta sabahın erken saatlerinde televizyondan halka hitap ederek "Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurdu. Böylece Rusya’nın Ukrayna'ya savaşı başladı.

Rus askeri birlikleri, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinden Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgelere, aynı anda Ukrayna’nın kuzey bölgelerine girdi.

Rus ordusu, Kırım üzerinden de Kherson ve Melitopol bölgelerine doğru asker çıkardı. Kiev yakınlarına havadan ve karadan asker sevk edildi ve başkenti kuşatma altına alındı.

Savaşın üzerinden bir ay geçtikten sonra Kiev’den ve Çernigiv bölgesinden Rus askerleri geri çekildi ve Ukrayna birlikleri, buralarda kontrolü yeniden ele aldı.

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