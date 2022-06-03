Politika

Türkmen lider: Kerkük büyük bir askeri üsse dönmüş durumda

Türkmen Halkı Partisi Başkanı İrfan Kerkuki, Kerkük'ün Haşdi Şabi'ye bağlı milis gruplar tarafından büyük bir askeri üsse dönüştürüldüğünü söyledi.
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İrfan Kerkuki
İrfan Kerkuki
kürdistan İrfan Kerkuki Kerkük Haşdi Şabi Kerkük Mahkemesi

ERBİL (K24)

Türkmen Halkı Partisi Başkanı İrfan Kerkuki, Kerkük yargısının kararlarını eleştirerek, Kerkük’te askeri yönetimin olduğunu söyledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkmen Halk Partisi Başkanı İrfan Kerkuki, ofisindeki eşyalara Kerkük Mahkemesinin kararıyla el konulduğunu kaydederek, Asaib Ehli Hak ve Nuceba hareketleri milislerinin evi, otomobili ve malvarlığına el koyduğunu bildirdi.

Adil Abdulmehdi, Mustafa Kazimi, Sistani’nin Temsilcisi ve Kerkük Mahkemesi’ne çağrıda bulunduğunu kaydeden Kerkuki, hiçbirinin milisleri evinden çıkaramadığını ifade etti.

Kerkük’ün durumunun kötü olduğunu ve Haşdi Şabi tarafından büyük bir askeri üsse çevrildiğini vurgulayan Kerkuki, kentte sivil yönetimin olmadığını, askeri yönetimin olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun Kerkük’ün durumuna el atması çağrısında bulunan Kerkuki, Kerkük Mahkemesi’nin hakkında vermiş olduğu 15 yıl hapis cezasını eleştirdi.

Kerkuki, 16 Ekim olaylarının ardından Kerkük’ü terk etmek zorunda kalmıştı.

 

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