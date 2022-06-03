Spor

Amedspor’dan teknik direktör Ahmet Yıldırım ile yola devam kararı

Amedspor, sezonun ikinci yarısında göreve getirilen deneyimli teknik direktör Ahmet Yıldırım ile yeniden anlaşmaya vardı.
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kürdistan ahmet yıldırım amedspor teknik direktör

HABER MERKEZİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig ekiplerinden Amedspor Kulübü, teknik direktör Ahmet Yıldırım ile yeniden devam kararı aldığı belirtildi.

Amedspor tarafından yapılan açıklamada, Ahmet Yıldırım’ın yardımcılığını Gökhan Kolomoç, Emin Sarı, Serhat Akyüz ve Serkan Güney yapacak.

Açıklamada ayrıca, “Takımımızın başına geldikten sonra takımımıza büyük bir başarı ivmesi kazandıran ve Play-Off Çeyrek Finali oynatan tecrübeli teknik direktör Ahmet Yıldırım için düzenlenen imza törenine; Kulüp Başkanımız Selahattin Yıldırım, Futbol Şube Sorumlumuz Faruk Erol ve Genel Sekreterimiz Eser Sönmez katıldı. Hocamız ve ekibinin camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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