Amedspor’dan teknik direktör Ahmet Yıldırım ile yola devam kararı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig ekiplerinden Amedspor Kulübü, teknik direktör Ahmet Yıldırım ile yeniden devam kararı aldığı belirtildi.

Amedspor tarafından yapılan açıklamada, Ahmet Yıldırım’ın yardımcılığını Gökhan Kolomoç, Emin Sarı, Serhat Akyüz ve Serkan Güney yapacak.

Açıklamada ayrıca, “Takımımızın başına geldikten sonra takımımıza büyük bir başarı ivmesi kazandıran ve Play-Off Çeyrek Finali oynatan tecrübeli teknik direktör Ahmet Yıldırım için düzenlenen imza törenine; Kulüp Başkanımız Selahattin Yıldırım, Futbol Şube Sorumlumuz Faruk Erol ve Genel Sekreterimiz Eser Sönmez katıldı. Hocamız ve ekibinin camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı.