‘Putin, yıpratma savaşında Batı'nın pes edeceğini düşünüyor’

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Washington Post'un Putin'e yakın Rus elitlere dayandırdığı haberine göre Kremlin, Ukrayna'ya yönelik yabancı ülkelerin desteğini kesmek için Ukrayna'ya ekonomik baskıyı artırmayı hedefliyor.

Putin'in Ukrayna tahılının ihracatına ambargo koymak başta olmak üzere Batı ile bir "yıldırma savaşına" girdiğini belirten Rus elitler, Kremlin'in bazı Avrupalı ülkelerin son dönemde yükselen enerji fiyatları ile artan tereddütlerini kullanmak istediğini aktardı.

İsminin açıklanmasını istemeyen başka bir Rus milyarder de Putin'in savaşın başında Batı'nın bu kadar güçlü tepki vereceğini beklemediğini kaydederek, "Putin şu anda durumu yeniden şekillendirmeye çalışıyor ve uzun vadede kendisinin kazanacağını düşünüyor. Putin, Batı'nın yorulacağını düşünüyor" ifadesini kullandı.

Milyarder, Batılı liderlerin seçim çevrelerine karşı savunmasız olduğunu bu nedenle de fikirlerini bir günde değiştirebileceklerini belirtti.

Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yönelik ambargosunu değerlendiren başka bir Rus yetkili ise bunun kısa vadede çok az etkisi olacağını belirtti ve "Kremlin'in şu anki modu bedeli ne olursa olsun savaşı kaybedemeyecekleri" dedi.