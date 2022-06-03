Almanya’da tren kazası: 4 ölü, 30 yaralı

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Polis tarafından yapılan açıklamada, 4 kişinin öldüğü kazada, ağır yaralanan yolcuların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

İki katlı trenin kısmen raydan çıkması sonucu 15'i ağır 30 kişinin yaralandığı kazada, bölgeden geçen 4 şeritli bir otoyolun tamamen kapatılarak kazazedelerin taşınması için tahsis edildiği kaydedildi.

Üçü Avusturya'nın Tirol şehrinden olmak üzere 6 kurtarma helikopterinin de yer aldığı çok sayıda kurtarma ekibinin görev yaptığı bölgede kazanın nedeni henüz açıklanmazken, kazanın meydana geldiği Münih bağlantılı demir yolu hattının kapatıldığı bildirildi.

Haftanın son günü olması nedeniyle yolcular arasında ayrıca çok sayıda öğrenci olduğu da belirtildi.

Almanya Savunma Bakanlığınun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, yaralılar arasında ordu mensuplarının da bulunduğu belirtilerek, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'ın mesajını yayımladı.

Mesajında Bavyera'daki trajik tren kazasını dehşet içinde aldığını belirten Bakan Lambrecht, ölenlerin ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek, kazaya acil müdahale konusunda destek veren askerlere de teşekkür etti.

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, kaza mahalline gideceğini duyurarak, yaralılara şifa ve ölenlerin ailelerine hükümetin taziyelerini ileteceğini söyledi.