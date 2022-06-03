UEFA Real Madrid ve Liverpool taraftarlarından özür diledi

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UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinde yaşanan olaylardan ötürü Liverpool ve Real Madrid taraftarlarından özür diledi ve benzer bir durumun bir daha asla yaşanmaması gerektiğini belirtti.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada böyle bir olayın yaşanmaması gerektiğinin altı çizilerek, olayları yaşamak ya da tanık olmak zorunda kalan tüm seyircilerden özür dilendi.

Olaylar nedeniyle derhal bir inceleme başlatıldığını belirten UEFA, finalin organizasyonunda yer alan tüm kuruluşların eksikliklerini ve sorumluluklarını belirlemek için düzenlenecek olan raporun ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"UEFA, kutlama olması gereken bir gecede, 28 Mayıs 2022'de Paris'te Stade de France'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali hazırlıklarında ürkütücü ve üzücü olaylar yaşamak veya tanık olmak zorunda kalan tüm seyircilerden içtenlikle özür diler. Hiçbir futbolsever bu duruma düşürülmemeli ve bir daha yaşanmamalıdır. Bu amaçla, olaylardan hemen sonra UEFA, finalin organizasyonunda yer alan tüm kuruluşların eksikliklerini ve sorumluluklarını belirlemek için bağımsız bir inceleme başlattı. Portekiz'den Dr Tiago Brandão Rodrigues tarafından yönetilecek olan Bağımsız İnceleme, finale hazırlanırken neler olduğunu anlamayı ve bu eylemlerin ve olayların tekrarlanmamasını sağlamak için hangi derslerin çıkarılması gerektiğini belirlemeyi amaçlıyor. Rapor tamamlandığında UEFA tarafından www.uefa.com'da yayınlanacaktır."

NELER YAŞANMIŞTI?

Paris'teki Stade de France'ın ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finali öncesinde stadyum dışında güvenlik görevlileriyle taraftarlar arasında arbede yaşanırken merdivenden koşarak giriş yapmak isteyen bazı taraftarlar yaralanmıştı.