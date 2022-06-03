Politika

Başkan Barzani’den Muhammed Sadık es-Sadr için anma mesajı

Başkan Mesud Barzani, Sadr ve 2 oğlunun Baas rejimi tarafından katledilmelerinin, Baas rejimi için sonun başlangıcı olduğunu belirtti.
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kürdistan Muhammed Sadık es-Sadr Mesud Barzani

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Baas rejimi tarafından 23 yıl önce katledilen Muhammed Sadık Es-Sadr’ı andı.

Sosyal medya hesabından Arapça mesaj yayınlayan Başkan Mesud Barzani, Sadr ve 2 oğlunun Baas rejimi tarafından katledilmelerinin, Baas rejimi için sonun başlangıcı olduğunu belirtti.

Başkan Barzani şu ifadeleri kullandı:

“Büyük Ayetullah Muhammed Muhammed Sadık es-Sadr ve 2 oğlunun 23 yıl önce şehit edilmeleri, zulme karşı meydan okumanın ve tiranlık ve baskı egemenliğinin sonunun başlangıcının unvanıydı.

Şehadetlerinin yıl dönümünde temiz ruhlarına selam olsun.”

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın babası olan Muhammed Sadık es-Sadr’a 1999 yılında Baas rejimi tarafından suikast gerçekleştirilmişti.

 

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