Şengal’de silahlı grupların 60 bine yakın mensubu bulunuyor

ŞENGAL (K24)

K24’ün elde ettiği verilere göre, Şengal’de farklı gruplara mensup 60 bin silahlı milis bulunuyor.

Şengalli yetkililer, milislerin, Şengal’in yeniden inşasının önünde engel olduğunu kaydederek, Şengal’in silahlı grupların anlaşmazlıklarını çözme sahasına döndüğünü bildiriyor.

Kentteki silahlı gruplar birbirlerine karşı pozisyon alırken, söz konusu güçlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Şengal’de Irak ordusuna ait 20 bin asker bulunurken, bu askerler Şengal Dağı’nın kuzey ve güneyinin yanı sıra Irak-Suriye sınırına konuşlanmış bulunuyor. Irak askerlerinin söz konusu bölgede onlarca üssü bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl 3 bin Irak federal polisi Şengal’e gönderilirken, bu güçler kent merkezinin yanı sıra Sinun nahiyesi ve Irak ile Rojava sınırına 65 km boyunca yerleştirildi.

K24’e konuşan ŞEngal Kaymakam Vekili Nayif Seydo, “Eğer bunca sayıda silahlı gücün gelişi, bölgeyi korumak ve halka hizmet için olsaydı bununla mutlu olurduk. Anca siyasi ajandaları uygulamak için gelmişlerse bu endişe nedenidir” dedi.

Şengal’in iç işlerinden sorumlu polis güçleri kent merkezi ve Sinun nahiyesine konuşlu 8 bin kişiden oluşuyor.

16 Ekim 2017’den sonra bölgeye gelen Haşdi Şabi güçlerinin sayısının ise 21 bin olduğu ve bölgedeki en büyük güç oldukları belirtiliyor.

2014 yılında bölgeye gelen PKK’ye bağlı güçlerin sayısının 4 bin olduğu ve 3 bunların bininin Haşdi Şabi’den maaş aldığı belirtilirken, bu güçlerin de Irak ordusuna yakın noktalarda üsleri bulunuyor.