Politika

Ukrayna: Rusya ticaret yolunu suiistimal edebilir

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Odesa Limanı'ndan ihracata yeniden başlamaya hazır olduklarını ancak Rusya'nın Odesa'ya saldırmak için ticaret yolunu suiistimal edebileceğini belirtti.
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dünya Ukrayna Rusya Vladimir Putin Dmitro Kuleba

HABER MERKEZİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter'dan "Ukrayna, Odesa Limanı'ndan ihracatı yeniden başlatmak için gerekli koşulları yaratmaya hazır" açıklamasını yaptı.

"Soru, Rusya'nın Odesa şehrine saldırmak için ticaret yolunu suiistimal etmeyeceğinden nasıl emin olunacağıdır" değerlendirmesinde bulunan Kuleba, Rusya'nın şu ana kadar garanti vermediğini ve Birleşmiş Milletler ve müttefikler ile çözüm arayışında olduklarını vurguladı.

PUTİN'DEN TAHIL SEVKİYATINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını Rusya'nın kontrolündeki limanlardan gerçekleştirebileceklerini belirterek, "Bu limanlara yaklaşma güvenliğini garanti edeceğiz, yabancı gemilerin girişini, Azak ve Karadeniz'de her yöne hareketini sağlayacağız" demişti.

 

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