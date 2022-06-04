ABD Başkanı Biden’dan Peşmerge’ye özel kutlama mektubu

ERBİL (K24)

ABD Başkanı Joe Biden, askeri eğitim için gittiği ABD’de, Denizcilik Yüksek Lisans Okulu’nu birincilikle bitiren Kürt Peşmerge Hüseyin Mehdi Xurşid Barzani’ye gönderdiği özel mektupta, kendisine başarı dileklerini iletti ve yeni doğan çocuğundan dolayı tebrik etti.

Daha önce de ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Binbaşı Hüseyin Mehdi Xurşid Barzani’yi tebrik etmişti.

K24’e konuşan Binbaşı Hüseyin Mehdi, “California’da eğitimimi yabancı öğrenciler düzeyinde birincilikle tamamladım. Beni resmi olarak kutlamaları haricinde, Kürdistan Peşmerge Gücü’yle ilgili mezuniyet tezimi de okulun müfredatına eklediler” dedi.

Şu an Kürdistan’da bulunduğunu ve belirten Binbaşı, “E-mail aracılığıyla okuldan diplomamı istemiştim. Onlar da benim durumumu sormuştu. Bir çocuğum olduğumu yazmıştım. Raporlarında tez konumun yanı sıra yeni doğan çocuğumdan da söz etmişler” şeklinde konuştu.

Biden’ın da mektubunda yeni doğan çocuğu için kendisini tebrik ettiğini belirten Binbaşı Hüseyin Mehdi, ABD Başkanı’nın ayrıca kendisine ve ailesine sağlıklı ve mutlu bir gelecek temennisinde bulunduğunu dile getirdi.