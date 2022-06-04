Politika

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazariz’in Atina’daki Türk Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi nedeniyle Türkiye Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.
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türkiye Ankara Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Atina PKK

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişlerine Bakanlığına çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazariz’e Türkiye'nin konuya ilişkin görüş ve tepkileri iletildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden teröristlerin her türlü lojistik ve eğitim imkanlarından yararlandıkları Lavrion kampı örneği Lazaris'e gösterildi. Lavrion kampının Irak ve Suriye'deki PKK kamplarıyla kıyaslanabilir ölçüde bir terör yuvası haline geldiği görüşü de aktarılan Lazaris'e, bu kamptan başlayıp Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği civarında aleni PKK gösterisi haline gelen eylem dolayısıyla Türkiye'nin tepkisi ve konuya ilişkin görüşleri iletildi” denildi.

Açıklamada, “Görüşmede Yunanistan’daki Türk temsilciliklerinin ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik kaygılar da dile getirildi, terörle mücadelede etkili iş birliği beklentisi tekraren ifade edildi. Ayrıca Yunanistan’ın terörle mücadelede komşuluk ilişkilerinden ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin gerekliliği de vurgulandı" ifadeleri kullanıldı.

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