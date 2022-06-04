Politika

Qereçox Dağı’nda operasyon: 13 DAİŞ'li öldürüldü

Irak güçlerinin Qereçox Dağı’nda düzenlediği operasyonda 13 DAİŞ’li etkisiz hale getirildi.
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kürdistan Qereçox Dağı DAİŞ Irak güçleri

ERBİL (K24)

Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul yaptığı açıklamada, Kerkük, Ninova ve Diyala vilayetlerinde yapılan operasyonların devamı olarak, Mahmur ilçesi sınırlarında bulunan Qereçox Dağı’ndaki bir sığınakta 13 DAİŞ’linin öldürüldüğünü belirtti.

Operasyonda bazı sığınak ve barınakların da imha edildiği kaydedildi.

Yahya Resul, operasyonun, hava kuvvetlerinin desteği ve istihbarat tarafından yakalanan bazı DAİŞ’lilerin itirafları üzerine gerçekleştirildiğini ifade etti.

Diyala sınırlarında bulunan Hemrin Dağıları ile Kerkük’e bağlı bir köyde de örgüte ait bazı sığınakların hedef alındığını söyledi.

 

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