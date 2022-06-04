Qereçox Dağı’nda operasyon: 13 DAİŞ'li öldürüldü

ERBİL (K24)

Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul yaptığı açıklamada, Kerkük, Ninova ve Diyala vilayetlerinde yapılan operasyonların devamı olarak, Mahmur ilçesi sınırlarında bulunan Qereçox Dağı’ndaki bir sığınakta 13 DAİŞ’linin öldürüldüğünü belirtti.

Operasyonda bazı sığınak ve barınakların da imha edildiği kaydedildi.

Yahya Resul, operasyonun, hava kuvvetlerinin desteği ve istihbarat tarafından yakalanan bazı DAİŞ’lilerin itirafları üzerine gerçekleştirildiğini ifade etti.

Diyala sınırlarında bulunan Hemrin Dağıları ile Kerkük’e bağlı bir köyde de örgüte ait bazı sığınakların hedef alındığını söyledi.