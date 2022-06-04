İstanbul'da maymun çiçeği şüphesi
HABER MERKEZİ
Sultangazi Habibler Caddesi'nde bulunan eczaneye giden yabancı uyruklu 2 kişi, ellerindeki yaraları gösterip ilaç istedi.
Eczacı yaraların, maymun çiçeği virüsü olabileceğinden şüphelenerek yetkililere haber verdi.
2 kişi eczaneden krem alarak çıktı. Polis ve sağlık ekipleri, eczaneden çıkarak ilerleyen 2 kişi ile yanlarındaki arkadaşlarını cadde üzerinde durdurdu. 3 kişi ambulansla hastanede götürüldü.
Maymun çiçeği virüsü şüphesi olan 3 kişiye götürüldükleri hastanede test yapıldı. Yaraların nedeni araştırılıyor. Yaraların su çiçeği nedeniyle oluşmuş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. (Kaynak: Ajanslar)