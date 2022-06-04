Sağlık

İstanbul'da maymun çiçeği şüphesi

İstanbul Sultangazi'de ellerindeki yaralar nedeniyle eczaneden ilaç almak isteyen iki yabancı uyruklu, maymun çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alındı.
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türkiye İstanbul Sultangazi maymun çiçeği virüsü

HABER MERKEZİ

Sultangazi Habibler Caddesi'nde bulunan eczaneye giden yabancı uyruklu 2 kişi, ellerindeki yaraları gösterip ilaç istedi.

Eczacı yaraların, maymun çiçeği virüsü olabileceğinden şüphelenerek yetkililere haber verdi.

2 kişi eczaneden krem alarak çıktı. Polis ve sağlık ekipleri, eczaneden çıkarak ilerleyen 2 kişi ile yanlarındaki arkadaşlarını cadde üzerinde durdurdu. 3 kişi ambulansla hastanede götürüldü.

Maymun çiçeği virüsü şüphesi olan 3 kişiye götürüldükleri hastanede test yapıldı. Yaraların nedeni araştırılıyor. Yaraların su çiçeği nedeniyle oluşmuş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.  (Kaynak: Ajanslar)

 

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