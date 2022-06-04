Spor

2. Hava Oyunları Arap Şampiyonası Kürdistan Bölgesi’nde düzenleniyor

Çok sayıda Arap takımının katılımıyla Kürdistan Bölgesi’nde 2. Hava Oyunları Arap Şampiyonası düzenleniyor.
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ERBİL (K24)

Kurdistan24’ün sabah programı Beyani24’e konuk olan 2. Sanat Hava Oyunları Arap Şampiyonası Direktörü Kurdewan Nakşibendi, “1. Hava Oyunları Arap Şampiyonası Fas’ta yapıldı. Bugün saat 17.00’de ikincisi de Kürdistan Bölgesi’nde düzenleniyor” dedi.

Kurdistan24 sponsorluğunda Erbil ve Duhok’ta düzenlenen şampiyonaya 12 ülkeden takımlar katılıyor.

Nakşibendi, “Kürdistan Bölgesi’nin doğası hava oyunları için uygun. Bu yüzden Irak Hava Birliği Merkezi, Kürdistan Bölgesi’ni şampiyonanın ikinci turu için seçti. Şampiyonaya ilk olarak Irak adına katılım sağlamıştık çünkü takım olarak katılamıyorduk. Ama şimdi Kürdistan Bölgesi’nin oyuncuları iyi bir düzeyde. Özellikle de paraglider ve paramotorda” diye konuştu.

Bugün aynı saatte üç yarışın aynı anda düzenleneceğini belirten Nakşibendi, “Sky diving Erbil’deki Sami Abdulrahman Parkı’nda, paraglider Soran İdaresi sınırlarındaki Korek Dağı’nda, paramotor ise Duhok’ta gerçekleşecek. Ancak tören Erbil’de yapılacak” bilgisini paylaştı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve spor yetkililerinin desteğiyle önemli hazırlıklar yaptıklarını kaydeden Nakşibendi, Fas’taki şampiyonadan daha güzel bir etkinliğe imza atacaklarını vurguladı.

Kurdewan Nakşibendi son olarak, Kürdistan Bölgesi’nde bazı yabancı çalıştırıcıların eğitim verdiğini ancak kadın sporcu sayısının halen istenen düzeyde olmadığını ifade etti.

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