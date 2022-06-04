Politika

Erdoğan’dan Rojava’ya yönelik operasyonla ilgili yeni açıklama

Erdoğan, “Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksikliklerini yeni harekatlarla tamamlayacağız. Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz” dedi.
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türkiye AK Parti Recep Tayyip Erdoğan Rojava operasyon

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilen 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Erdoğan, kampın açılışında yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rojava’ya yönelik olası askeri operasyon hakkında da konuşan Erdoğan, “Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksikliklerini yeni harekatlarla tamamlayacağız. Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz” dedi.

Türkiye’nin iç siyasetine ilişkin gelişmelere de değinen Erdoğan, “Gezi olaylarıyla başlayan ihanetlerin ödettiği ağır bedeller olmasaydı bugün 1,5 trilyon doları bulan milli gelirimiz olacaktı. PKK ile mücadelemizin de CHP ile sert mücadelemizin de sebebi milletimize olan sorumluluğumuzdur. Karşımıza çıkarılan aktörlerin birer aparat olduğunu biliyoruz. Asıl mücadeleyi projenin gerçek sahipleriyle yapıyoruz” şeklinde konuştu.

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