Politika

Siyasi taraflar Neçirvan Barzani ve Plasschaert’ın katılımıyla bir araya geliyor

Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi tarafların önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.
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kürdistan Neçirvan Barzani Jeanine Hennis-Plasschaert

ERBİL (K24)

Basına açıklamalarda bulunan Kürdistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hemin Hewrami, 9 Haziran Perşembe günü, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert’ın katılımıyla bir araya geleceğini söyledi.

Görüşmede, seçimlerin yapılmasıyla ilgili ortak noktaların ele alınacağını söyleyen Hewrami, şunları kaydetti:

“Eğer ortaya bir irade konulur ve komisyonun aktif hale getirilmesi için adımlar atılırsa 1 Ekim’de komisyonu aktifleştirebiliriz. Teknik olarak yapılmaz ise de seçimler biraz ertelenebilir. Fakat herkesin çabası, seçimlerin ertelenmemesine yönelik olmalıdır. Çünkü seçimlerin ertelenmesi, Kürdistan Bölgesi, siyasi süreç ve demokrasi açısından uygun değil.”

Hewrami, halkın 4 yıllığına temsilcilerini Parlamentoya gönderdiğini ve bir kez daha halka gidilerek kimi seçtiğine bakılması gerektiğini belirtti.

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