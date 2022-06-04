Politika

Başbakan: İtalya’yla işbirliğini geliştirmek istiyoruz

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marina Serini ile bir araya gelen Başbakan Mesrur Barzani, İtalya’yla işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek istediklerini söyledi.
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kürdistan Mesrur Barzani Marina Serini Kürdistan Bölgesi İtalya

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’ne resmi temaslarda bulunan İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marina Serini’yi kabul etti.

Söz konusu görüşmeye İtalya’nın Bağdat Büyükelçisi de katıldı.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Irak’taki siyasi gelişmeler, Kürdistan Bölgesi ve İtalya arasındaki ilişkiler ele alındı.

Kürdistan Bölgesi ile İtalya arasındaki dostluk ilişkilerinin önemine değinen Marina Serini, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ticari faaliyetleri ve yatırımları geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Serini, Mesrur Barzani’yi İtalya’da ağırlamayı dört gözle beklediklerini söyleyerek, “Kürdistan Bölgesi Başbakanı’nın İtalya Başbakanı ile görüşmesi uygun fırsatlar doğrulabilir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Mesrur Barzani de özellikle DAİŞ’e karşı mücadelede Peşmerge Güçleri’ne verdikleri desteklerden ötürü İtalya’ya teşekkür ettiklerini söyledi.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin İtalya ile koordinasyon ve işbirliğini genişletmek, her alanda ilişkileri geliştirmek istediğini dile getirdi.

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marina Serini, bir dizi temaslarda bulunmak üzere dün başkent Erbil’e gelmişti.

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