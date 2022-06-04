İtalya Dışişleri Bakanı’ndan Neçirvan Barzani’ye Roma daveti

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani, başkent Erbil’de bulunan İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marina Serini ile bir araya geldi.

İtalya ile Kürdistan Bölgesi ve Irak arasındaki ilişkiler konuşulduğu görüşmede, Irak siyasetindki son gelişmeler, Erbil-Bağdat ilişkileri, Kürdistan Bölgesi’nin iç durumu, terör tehlikesi ve DAİŞ’in hareketliliği ele alındı.

Görüşmede, İtalya ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini kaydeden Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, terörle mücadelede verdiği insanı destekten ötürü İtalya’ya teşekkür etti.

Irak’ta siyasi, güvenlik ve ekonomik istikrarın olmasının önemine vurgu yapılan görüşmede, Iraklı tarafların karşılıklı anlayış içerisinde olması ve yeni hükümetin kurulması için çaba sarf edilmesinin önemine değinildi.

Serini görüşmede, İtalya Dışişleri Bakanı’nın Kürdistan Bölgesi Başkanı’na gönderdiği Roma davetini sunarken, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Irak’a büyük önem verdiğini bildirdi.

İtalya’nın Bağdat Büyükelçisi ve Erbil Başkonsolosu’nun da hazır bulunduğu görüşmede, İtalya’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta kültürel alandaki çalışmaları hakkında bilgi verilirdi.

Görüşmede, Suriye’nin durumu da gündeme geldi.