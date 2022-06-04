Sağlık

Irak'ta hemorajik ateş virüsünden 23 can kaybı

Irak'ta hemorajik ateş virüsü nedeniyle son birkaç ayda ülke genelinde 23 kişi hayatını kaybetti.
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Irak hemorajik ateş virüsü

HABER MERKEZİ

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hemorajik ateş vakalarındaki bu yılki durum paylaşıldı.

Açıklamada son birkaç ay içinde 136 kişide virüs tespit edildiği, vakalardaki ölüm sayısının ise 23'e ulaştığı duyuruldu.

Hemorajik ateş, son aylarda Irak'ın özellikle elverişsiz koşullarda hayvan yetiştirilen bölgelerinde görülüyor.

"1970'LERDEN BERİ GÖRÜLÜYOR"

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, nisan ayında yaptığı açıklamada, "Bu virüs 1970'lerden beri görülüyor. Irak'ta özellikle büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin bulunduğu bölgelerde her yıl bu vakalar görülebiliyor. Ancak bu yılki vakalarda artış var" demişti.

Bu virüse yakalanan hayvan ve insanlar için geliştirilen aşıların ülkede bulunmadığını kaydeden Bedir, bakanlık olarak gerekli tüm önlemleri alacaklarını ifade etmişti.

 

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