GGC ödülleri sahiplerini buldu: K24’e iki ödül

DİYARBAKIR (K24)

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin (GGC) bu yıl 36’ncısını düzenlediği ‘Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri’ni kazananlar, ödüllerini aldı.

GGC lokalinde yapılan ödül törenine çok sayıda gazeteci ve konuk katıldı.

"Kürtçe Haber Dalı"nda K24 Diyarbakır muhabiri Hasan Kösen ile kameraman Enes Özgültekin’in “Gola Bendava Tirspî ya Diyarbekirê Ziwa Dibe” (Devegeçidi Baraj Gölü Kuruyor) haberi birincilik ödülüne layık görülmüştü.

K24 Türkçe bölümünden Hozan Adar’ın “Mardin’de üzüm hasadı” drone çalışmasına ise mansiyon ödülü layık görülmüştü.

K24’e verilen 2 ödül bu akşamki törende, Kösen, Özgültekin ve Adar tarafından alındı.

“GGC Basın Özgürlüğü Ödülü” Türkiye’de basın özgürlüğünün korunmasına yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı Basın Konseyi’ne verildi.

“Jüri Özel Ödülü” Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki 3000 yıllık Zerzevan Kalesi’nde yürüttüğü arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkarttığı Mithras Tapınağı’yla büyük başarı elde ederek Diyarbakır’ı dünya gündemine taşıyan Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun’a verildi.