Politika

BM Irak Özel Temsilcisi Şam’da

BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert başkanlığındaki heyet Şam’a gitti.
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Jeanine Hennis-Plasschaert
Jeanine Hennis-Plasschaert
suriye Jeanine Hennis-Plasschaert Şam Faysal Mikdad El-Hol Kampı

HABER MERKEZİ

BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Suriye’nin başkenti Şam’a giderek, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’da yer alan habere göre, BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert başkanlığındaki heyet Şam’a gitti.

Şam’da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya gelen Plasschaert’in, Suriye’nin farklı bölgelerinde saha ziyaretleri yapacağı bildirildi.

Mikdad’la BM kurumları ile Suriye hükümeti arasındaki koordinasyonu ele alan Plasschaert, El-Hol Kampı başta olmak üzere ülkedeki kampların durumunu da masaya yatırdı.

Söz konusu kamplardaki hizmet faaliyetlerinin konuşulduğu görüşmede Plasschaert, Irak-Suriye sırındaki kamplar özelinde kampların kapatılmasını değerlendirirken, Şam ile Bağdat hükümetleri arasında koordinasyon için çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Plasschaert, Suriye kamplarındaki kadın ve çocuklar başta olmak üzere Iraklı mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğini kaydederek, insani işlerin siyasi işlerden uzak tutulması gerektiğini ifade etti.

 

 

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