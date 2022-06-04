Irak’ta zorunlu askerlik yasa tasarısı parlamentoya sunuldu

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu’nun parlamentoya sunduğu Bayrak Hizmeti yasa tasarısına göre, Irak’ta zorunlu askerlik görevinin tüm genç erkekler tarafından mecburi olarak yerine getirilmesi planlanıyor.

Zorunlu askerliğin 1,5 yıl olması ve zorunlu askerlik görevinde bulunan her gencin görev süresince her ay 700 bin dinar maaş alması tasarlanıyor. Eğitim sürecinde olanların ise, askerliğini erteleme hakkına sahip olacağı bildiriliyor.

Tasarının Irak Parlamentosu’nda kabul edilmesi bekleniyor.

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkanı Halid el-Ubeydi, yasa tasarısının parlamentoda onaylanmasının ardından Irak Savunma Bakanlığı’nın 2 yıl içerisinde yasayı uygulamaya başlamasının gerektiğini belirtti.

Yasa tasarısının kabul edilmesi durumunda, Irak’ın tüm bölgelerinde askeri eğitim alanlarının kurulması planlanıyor.

2016 yılında da zorunlu askerlikle ilgili hazırlanan kanun tasarısı, Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Konseyi tarafından onaylanmıştı.