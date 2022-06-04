Kerkük'te 38 DAİŞ mensubu yakalandı

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Kerkük Operasyonlar Komutanı Ali Freci, Kerkük'ün güneyinde terör örgütü DAİŞ'e karşı geniş çaplı operasyon başlatıldığını belirtti.

Freci, operasyonda 38 teröristin yakalandığını ve çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Freci, operasyonda terör örgütü DAİŞ'e ait 8 sığınağın imha edildiğini, 17 bomba düzeneği ve çok sayıda silaha el konulduğunu aktardı.

DAİŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.