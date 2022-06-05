Irak’ta bir ayda 39 deprem

ERBİL (K24)

Irak Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Deprem Gözlem Birimi’nin verilerine göre geçtiğimiz ay ülkede 39 deprem kaydedildi.

Meydana gelen depremlerin en düşüğünün 4.0 şiddetinde olduğu belirtildi.

Mayıs ayında yaşanan 39 depremden 25’inin merkez üssünün Irak sınırları içinde olduğu, diğerlerinin merkez üssünün ise İran olduğu kaydedildi.

Raporda, depremlerin Kürdistan Bölgesi’nde en çok Süleymaniye vilayeti ile Germiyan İdaresi sınırlarında, Irak’ta ise Ninova, Misan, Basra ve Zikar vilayetlerinde yaşandığı ifade edildi.