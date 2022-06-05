Yaşam

Siirt'te feci kaza: 4 ölü, 6 yaralı

Siirt'in Baykan ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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kürdistan siirt Trafik kazası ölü yaralı baykan

HABER MERKEZİ

Siirt'in Baykan ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki minibüs, Veyselkarani Beldesi Karakaya köyü mevkiinde şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsteki 4 kişi öldü, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (Kaynak: AA)

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