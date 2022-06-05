Politika

Rusya’dan Kiev’e yeni füze saldırısı

Rusya’nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenlediği bildirildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Rusya Ukrayna Kiev

HABER MERKEZİ

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Dniprovsko ve Darnitsky semtlerine Rus güçlerince füze saldırıların düzenlendiğini bildirdi.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Dniprovsko ve Darnitsky semtlerinde bulunan altyapıların Rus güçlerce bombalandığını belirtti.

Kiev Belediye Başkanı, "Altyapı tesislerine yönelik füze saldırıları nedeniyle henüz can kaybı yok. Yaralı bir kişi hastaneye kaldırıldı" ifadesini kullandı.

Saldırı düzenlenen noktaların girişleri Ukrayna güvenlik güçlerince kapatıldı.

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