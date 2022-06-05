Politika

Avustralya: Askeri uçağımız Çin tarafından engellendi

Avustralya, Güney Çin Denizi bölgesindeki Avustralya askeri gözetim uçağının Çin'e ait savaş uçağı tarafından "tehlikeli şekilde" engellendiğini duyurdu.
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dünya RAAF Avustralya Çin askeri uçak

HABER MERKEZİ

Avustralya Savunma Bakanlığı, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait (RAAF) P-8 deniz gözetim uçağının, 26 Mayıs'ta, "rutin deniz gözetim faaliyeti" sırasında Çin'in J-16 savaş uçağı tarafından engellendiğini açıkladı.

CNN'nin haberine göre, söz konusu eylem, P-8 deniz gözetim uçağı için tehlikeli bir manevra ile sonuçlandı ve uçak ile mürettebatı tehlikeye atıldı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin konuya ilişkin endişelerini uygun kanallar aracılığı ile Çin'e ilettiğini aktarırken, Çin'den henüz açıklama yapılmadı.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, 26 Mayıs'ta, Güney Çin Denizi üzerinde yaşanan olay sırasında Çin jetinin Avustralya uçağının çok yakınında uçtuğunu söylemişti.

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