Duhok Valisi Ali Teter: PKK’nin Kürtlüğe inancı kalmamıştır

DUHOK (K24)

Beş Peşmerge’nin Metina Dağı’nda PKK tarafından şehit edilmesinin yıldönümünde düzenlenen anmada konuşan Duhok Valisi Ali Teter, “Birçok kişi bizi anlamıyor. Kürdistan Bölgesi’ne ve Peşmerge’ye nasıl zulmedildiğini bilmiyorlar” diyerek şunları söyledi:

“Bizim asla aklımıza gelmeyen şey, bir Kürt’ün silahının namlusunu Peşmerge’ye doğrultabilmesiydi. Nasıl oluyor da kendini Kürt olarak gören siyasi bir güç silah ve roketlerinin yönünü Peşmerge’ye çevirebiliyor? Baas rejimi ve DAİŞ örgütü Kürtlerin düşmanıydı ve aşikardılar. Ancak Kürtlük adına Kürtlere düşmanlık yapmak bizim için çok zordur ve acı doludur. O Peşmergeleri şehit eden o siyasi tarafın Kürtlüğe ve Kürdistan’a inancı kalmamıştır.”

“PKK, hepimizin mutabık olduğu bayrak, Peşmerge ismi ve diğer birçok şeyi değiştirmeye çalışıyor” diyen Vali Teter, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Madem onların Kürdistan’a inancı yok, hangi hakla Kürdistan’a geliyorlar? Madem demokratik Suriye için mücadele ediyorsunuz neden Suriye halkını buraya getirip öldürtüyorsunuz? Türkiye’nin demokratikleşmesi için çalışıyorsanız neden savaşınızı Kürdistan Bölgesi’ne taşıyorsunuz? Türk vatandaşısınız buyurun Türkiye’ye gidin. Madem Sykes-Picot sınırları kalsın istiyorsunuz, buyurun saygı duyun. Başka bir ülkenin vatandaşlığına sahipsiniz, oraya gidin haklarını talep edin.”

Kuzey Kürdistan halkına da seslenen Ali Teter, “Kızlarınız ve oğullarınızın kendi bölgelerini bırakıp buraya gelip halkın kızlarını, oğullarını şehit etmesi reva mıdır? Özgür Kürdistan’ı karıştırmaları ve kendi evlerindeki savaşı komşularının evlerine taşımları reva mıdır? Batı Kürdistan’dan (Rojava) insanları getirip burada Kürtlerin evlatlarını onlar şehit ettirmenizin nesi meşrudur? Onlar, ‘Kürdistan’ın hepsi bizim için aynıdır’ diyorlar. Eğer doğruysa neden Roj Peşmergeleri Rojava’ya gidemiyor? Neden Rojavalı olan bu insanların gidip topraklarını ve akrabalarını savunmaları yasak? Mücadele edebiliyorsanız buyurun Afrin orada, gidin Serêkaniyê’yi kurtarın. Neden şimdiye kadar orada bir mermi dahi sıkmadınız?” ifadelerini kullandı.

Ali Teter son olarak, “Savaşa inanmıyoruz ancak onlar gelip Peşmergeleri, genç ve çocuklarımızı şehit ediyorlar, halkın yoluna bomba döşüyorlar, halkın yaşamına engel oluyorlar” dedi.