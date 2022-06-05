Politika

AK Partili isimlerden Kürdistan Bölgesi’ni hedef alan diziye tepki

AK Partili vekiller, “Yalnız Kurt” adlı dizisinde Kürdistan Bölgesi’ni hedef alınmasına tepki gösterdi.
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türkiye atv yalnız kurt AK Parti Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, eski Diyarbakır Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt ile eski Mardin Milletvekili ve MKYK üyesi Orhan Miroğlu, ATV'de yayınlanan ‘Yalnız Kurt’ adlı dizinin bu haftaki bölümünde, Kürdistan Bölgesi’nin siyasi statüsünü hedef alan ve Kürtlere hakaret içeren sahneye tepki gösterdi.

Twitter hesaplarından açıklama yapan vekiller tepkisini şöyle dile getirdi:

Orhan Atalay: Bütünüyle tahkir ve tahrik amaçlı bir kurgudan ibaret ‘Yalnız Kurt’ isimli, iğrenç ırkçı temalar içeren diziyi de onu yayınlayan ATV’yi de kınıyorum. Coğrafya ve tarih kadar kadim bir gerçeklik olan onlarca milyonluk bir sosyolojiyi inkâr aptallığı ile kim nereye varmak istiyor?

Orhan Miroğlu: Böylesi bir tarihi süreçte, çalakalem ve belli ki etnik hınç ve öfke duygularına esir olmuş, tarih bilgisinden yoksun yazarların kaleminden ve tahayyüllerinden Allah Kürtleri de Türkleri de korusun.

Abdurrahman Kurt: Oldukça provokatif, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici müşrik bir zihniyetin yansıması. Dava açmak gerekli.

NE OLMUŞTU?

ATV'de cuma akşamı yayınlanan Yalnız Kurt dizisinin bu haftaki bölümünde Başkan Mesud Barzani’nin resmi ve Kürdistan bayrağının önünde kurulan bir mahkeme sahnesi yer alıyor.

Dizide konuşan Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olduğunu söyleyen Tekin Giritli karakterini canlandıran kişi, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik hakaretlerde bulunuyor.

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