Politika

Putin: Vurmadığımız yerleri vururuz

Putin, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarik etmesi halinde, Rusya'nın şu ana kadar vurmadığı hedefleri vuracağı uyarısında bulundu.
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HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da yayın yapan Rossiya 1 kanalına konuştu.

Rusya'nın, daha uzun menzilli füzelerin Ukrayna'ya teslim edilmesi durumunda bundan sonuçlar çıkaracağını kaydeden Putin, "O zaman füzelere ihtiyaç var. Evet, eğer onlar (uzun menzilli füzeler) sevk edilirse, o zaman bundan uygun sonuçlar çıkaracağız ve elimizde yeteri kadar bulunan imha araçlarını henüz vurmadığımız nesnelere saldırmak için kullanacağız" dedi.

Vladimir Putin, bu hedeflerin nerelerden ibaret olduğunu ise belirtmedi.

Ukrayna, M270 ve M142 HIMARS gibi Çok Namlulu Roketatar Sistemi (ÇNRA) talebinde bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Kiev'den Rusya içindeki hedefleri vurmak için kullanmayacağına dair güvence aldıktan sonra, Ukrayna'ya hassas HIMARS roket sistemleri vermeyi planladığını duyurmuştu.

GIDA KRİZİ

Putin, denizden saldırı başlatmak için Ukrayna limanlarında mayın temizleme çalışmalarını bahane olarak kullanmayacaklarına işaret etti:

"Rusya kendi kontrolündeki limanlar ve karasularında mayın temizleme çalışmalarında sona yaklaşıyor. Ukrayna buraları kullanarak tahıl ihraç edebilir. Gıda piyasasındaki olumsuz durum, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyonla ilgili değil."

Putin ayrıca, küresel ekonomideki kötü gidişatın Rusya'nın operasyonu öncesinde başladığını savundu.

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