Politika

Başkan Barzani'den İngiltere büyükelçisine: Tüm bileşenlerin hakları korunacak

Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm bileşenlerin haklarının korunacağını vurguladı.
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kürdistan Mesud Barzani Mark Bryson-Richardson İngiltere

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson’ı kabul etti.

Erbil Başkonsolosu David Hunt’ın da hazır bulunduğu görüşmede Irak’taki siyasi süreç ve yeni hükümetin kurulması önündeki engeller ele alındı.

Irak Federal Mahkemesi’nin kararlarının da gündeme geldiği görüşmede Başkan Barzani, Irak’taki sorunların ve krizlerin çözümünün anayasaya bağlılıktan geçtiğini söyledi.

Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm bileşenlerin haklarının korunacağına olan bağlılıklarını da yineledi.

Kürdistan Bölgesi ile İngiltere ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede Büyükelçi Bryson-Richardson, ülkesinin, Başbakan Mesrur Barzani’nin Londra ziyaretinin sonuçlarına bağlı olduğunu ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduklarını ifade etti.

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