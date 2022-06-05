Afrin’deki silahlı gruplar 4 kişiyi kaçırdı

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Afrin İnsan Hakları Örgütü’nün açıklamasına göre, Türkiye’nin destek verdiği Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı Süleyman Şah silahlı grubu, Şiye beldesinde 4 Haziran’da Xelil Şêxo adlı kişiyi kaçırdı.

Silahlı grubun, Xelil Şêxo’yu serbest bırakması için ailesinden 15 bin dolar istediği öğrenildi.

Açıklamada, SMO’ya bağlı El Hamzat grubunun da 31 Mayıs’ta Afrin’in Keferdelaya köyünden Hüseyin Hac Henan, Omer Tatuz ve Ferid Abdulkadir isimli 3 genci kaçırdığı ve serbest bırakılmalarına karşılık fidye istediği belirtildi.

Afrin İnsan Hakları Örgütü açıklamanın devamında silahlı grupların kaçırdıkları kişileri Özerk Yönetim ve YPG ile bağlantılı olmakla suçladığı kaydedildi.

Rojava’nın Afrin kenti 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçti.

O tarihten bu yana kentte binlerce kişi kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.