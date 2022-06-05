Yaşam

Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren 3 öğrenci hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dicle Nehri’ne giren 4 lise öğrencisinden 3’ü akıntıya kapılarak boğuldu.
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kürdistan Dicle Nehri 3 öğrenci Diyarbakır

DİYARBAKIR (K24)

Alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi'nde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Fen Lisesi öğrencileri oldukları öğrenilen 4 arkadaş, akıntıya kapıldı.

Akıntıya kapılan 3 arkadaş suda kaybolurken, biri kıyıya ulaşmayı başardı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan 3 lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden gençlerden Enes Can Şırnak'ta, Osman Yetişgin Silvan'da, Yunus Vural ise Nusaybin'de toprağa verilecek. Otopsinin ardından bugün cenazeler memleketlerine gönderilecek.

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