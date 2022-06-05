Sağlık

WHO: Maymun çiçeği vaka sayısı 780’e çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), son haftalarda dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 780 kişide tespit edildiğini duyurdu.
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HABER MERKEZİ

WHO’nun sitesinde yayımlanan maymun çiçeği güncellemesi raporunda, İngiltere'de ilk vakanın görüldüğü 13 Mayıs'tan 2 Haziran'a kadar virüsün yayılımına dair veriler paylaşıldı.

Bu tarihler arasında, maymun çiçeği virüsünün endemik olmadığı 27 ülkeden WHO’ya raporlanan 780 vaka doğrulandı. Şimdiye kadar bu ülkelerden can kaybı görülmedi.

İngiltere'de 270, İspanya'da 156, Portekiz'de 138, Kanada'da 58, Almanya'da 57, Fransa'da 33 ve Hollanda'da 31 vaka tespit edildi.

Virüsün görüldüğü diğer ülkelerde ise 20 ve daha az vakanın bulunduğu açıklandı.

'ORTA SEVİYE RİSK' DEĞERLENDİRMESİ

Raporda, çok sayıda vakanın yakın zamanda Avrupa ve Kuzey Amerika'ya seyahat ettiği, virüsün endemik olduğu Batı veya Orta Afrika ülkelerine seyahat eden sayısının daha az olduğu aktarıldı.

Virüsün endemik olmayan ülkelerde bu kadar hızlı yayılmasının, daha önce tespit edilememiş bir yayılımın sonucu olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

WHO, maymun çiçeğinin birçok ülkede ilk defa görülmesi nedeniyle virüsün küresel risk boyutunu "orta seviye" şeklinde belirledi.

Afrika'da keşfedilen ve belirli aralıklarla kıtanın dışına çıkan maymun çiçeği virüsü, en son 13 Mayıs'ta İngiltere'de görülmüş, ilerleyen günlerde Avrupa ülkelerine yayılmıştı.

 

 

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