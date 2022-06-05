Neçirvan Barzani: Irak’ta çözüme yönelik adımları destekliyoruz

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, bir komite gibi hareket eden Iraklı bağımsız milletvekillerinden oluşan heyetle bir araya geldi.

Görüşmede Irak’ta son gelişmeler, siyasi sürecin tıkanıklığına neden olan sebepler ve siyasi taraflar arasında ortak bir anlayışın oluşmasının önündeki engeller ve çözüm yolları ele alındı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı ve siyasi taraflarla görüşmeler gerçekleştirmek istediğini belirten heyet üyeleri, siyasi tıkanıklığın çözümü için çaba harcadıklarını belirtti.

Heyetin çözüme yönelik çabalarını desteklediklerini belirten Neçirvan Barzani, “Siyasi tarafları yakınlaştıracak ve siyasi krizin aşılmasına yönelik her türlü çabayı destekliyoruz” dedi.

Çözüme yönelik desteğinden dolayı Neçirvan Barzani’ye teşekkür eden Iraklı bağımsız vekiller, Neçirvan Barzani’nin Irak genelinde çözüm konusunda rol üstlenmesini istediklerini vurguladı.