Politika

Başkan Barzani ve Iraklı bağımsız vekiller siyasi süreci görüştü

Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nde temaslarda bulunan Iraklı bağımsız milletvekilleriyle siyasi süreci ele aldı.
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kürdistan Başkan Barzani Irak vekiller görüşme siyasi çözüm

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, bir komite gibi hareket eden Iraklı bağımsız milletvekillerinden oluşan heyeti kabul etti.

Başkan Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede Irak’ta son gelişmelerin yanı sıra ülkedeki siyasi krizin çözüm yolları ele alındı.

Bağımsız vekiller heyeti, Irak’taki krizin siyasi olarak çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Taraflar, ülkede siyasi krizin devam etmesinin vatandaşların yararına olmadığını ve istikrar için büyük bir tehdit olduğunu vurguladı.

 

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